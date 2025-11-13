EUA Reduce Aranceles a Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador a Cambio de Abrir Mercados

La Casa Blanca anunció el gobierno de Donald Trump cerró acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala, Ecuador y El Salvador, países a quienes les había impuesto aranceles del 10 % al 15 %, en el caso de Ecuador.

Los cuatro países aceptaron abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de una reducción de los aranceles sobre sus productos, entre ellos los agrícolas, indicó la Casa Blanca en cuatro comunicados que publicó por separado.

Noticia relacionada: Todo el Mundo Estaría en una Depresión Si no Hubiera Impuesto Aranceles, Dice Trump

Argentina

Al respecto, Argentina brindará acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

Estados Unidos informó que en reconocimiento a la ambiciosa agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en consonancia con el cumplimiento de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de las cadenas de suministro:

Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas

Guatemala

En un mensaje, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo informó que, tras "intensas negociaciones", lograron que "más del 70 % de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero".

En tanto, EUA indicó que como parte del pacto, Guatemala se comprometió ha reducir barreras comerciales a varios productos estadounidenses para importar con más facilidad productos médicos y farmacéuticos y agrícolas, entre otros. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Guatemala.

VIDEO: Mark Carney se Disculpa con Trump por Anuncio que Desató Nuevos Aranceles a Canadá

Ecuador

Ecuador se comprometió a bajar aranceles a varios productos como carros estadounidenses y, a cambio, Estados Unidos dijo que eliminará el arancel del 15 % a ciertas exportaciones del país.

La Casa Blanca informó que "Ecuador se ha comprometido a reducir o eliminar los aranceles en sectores clave para Estados Unidos, incluyendo maquinaria, productos sanitarios, bienes TIC, productos químicos, vehículos de motor y ciertos productos agrícolas"

El Salvador

Estados Unidos anunció que eliminará el arancel recíproco a El Salvador para textiles y otros productos, a cambio de que el país elimine barreras al comercio de EUA y simplifique los requisitos de ingreso.

Historias recomendadas:



