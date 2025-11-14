Trump Elimina Aranceles a Carne de Res, Café y Frutas para Aliviar Bolsillo de Estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes 14 de noviembre de 2025 una orden ejecutiva para eliminar los aranceles sobre una amplia gama de productos, entre ellos la carne de res, el café y las frutas tropicales.

Lo anterior, como parte de una respuesta de la administración Trump a la presión de los consumidores estadounidenses que se quejan de que los precios son demasiado altos.

Durante las recientes elecciones locales pasadas, los votantes señalaron que la economía era el tema de mayor peso en su decisión, lo que se tradujo en victorias para los demócratas en las contiendas en Virginia y Nueva Jersey.

¿Por qué EUA eliminó los aranceles a estos productos?

El líder republicano firmó la orden ejecutiva después de anunciar que Estados Unidos había alcanzado acuerdos comerciales con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina diseñados para aliviar los gravámenes a la importación de productos agrícolas producidos en esos países.

Días atrás, el mandatario había insinuado que reduciría los aranceles sobre el café para ayudar a aumentar las importaciones.

Desde el inicio con la política de aranceles, la administración Trump ha insistido en que las tarifas no aumentan los precios al consumidor.

Algunos de los productos cubiertos en la nueva orden ejecutiva no se producen en Estados Unidos.

Precios récord de la carne de res

No obstante, los precios récord de la carne de res han sido una preocupación particular, y Trump ha dicho que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos.

Los aranceles de Trump sobre Brasil, un importante exportador de carne de res, también han sido un factor.

Con información de: AP

