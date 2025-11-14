Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han informado este viernes 14 de noviembre 2025, que decidieron levantar el plantón que mantenían desde ayer en inmediaciones del Congreso de la Unión, que provocó severo caos vial en la zona por el cierre de calles Sidar y Rovirosa, Avenida Congreso de la Unión, Calle Emiliano Zapata.

Noticia relacionada: Maestros de la CNTE Toman Caseta de la Autopista México-Puebla ¿Cómo Está el Tráfico?

Esto después de tener una reunión y analizar sus siguientes acciones, líderes de la CNTE informaron que dicha decisión fue en conjunto con los maestros y las bases.

VIDEO: Plantón de la CNTE Cumple 24 Horas en Cámara de Diputados, CDMX; Así se Ve Desde el Aire

CNTE dará conferencia para anunciar acciones

Ahora los maestros ha comenzado a levantar sus casas de campaña, lo cual podría llevar varias horas debido a que reportó la presencia de cientos de maestros en las inmediaciones del Congreso de la Unión. Se prevé que los líderes y miembros de la CNTE den un mensaje sobre sus acciones a seguir.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

Reinstalación de la mesa central entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE y Presidencia, esto para la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

Reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Historias recomendadas: