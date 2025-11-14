Maestros de la CNTE Toman Caseta de la Autopista México-Puebla ¿Cómo Está el Tráfico?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunieron desde muy temprano hoy 14 de noviembre para llevar acabo una manifestación en la Caseta San Marcos de la Autopista México-Puebla, ¿Está afectando el tráfico?.

Un grupo de maestros llegó en autobuses hasta la Plaza de Cobro Número 7 para provocar el plantón en ambos sentidos de la vialidad.

La CNTE se manifiesta y levanta las plumas en la Caseta San Marcos de la Autopista México-Puebla

Los miembros de la CNTE levantaron las plumas para dar acceso libre a los automovilistas, autobuses y transportistas quienes están haciendo uso de la Autopista México-Puebla.

Bloqueo de la CNTE en la México-Puebla Hoy; Así se Ve la Caseta de San Marcos

Hasta el momento solo se registra un poco de tráfico lento para evitar un accidente con el grupo de personas, sin embargo, el flujo es continuo.

No obstante, se hace un llamado de prevención para los ciudadanos que viajen con dirección a la CDMX o al estado de Puebla, pues no se descarta que los maestros realicen el bloqueo total de la autopista en las próximas horas.

Además se exhorta a los conductores a que manejen con mayor precaución en la zona pues se contabilizan al rededor de 300 personas manifestándose en inmediaciones de la Caseta San Marcos.

¿Por qué se están manifestando hoy maestros de la CNTE?

De acuerdo a información preliminar, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentran manifestándose en diferentes vialidades del país con motivo al supuesto incumplimiento de acuerdos del Gobierno Federal.

Los maestros exigen una Reforma Educativa, la abolición del actual plan de pensiones y de la Ley del ISSSTE. Entre sus mayores peticiones también se encuentra un aumento salarial y poder entrar al plan de pensiones por los años de servicio y no por la edad.

Cabe destacar que esa organización se encarga de luchar por las y los trabajadores de la educación en México, por lo que se prevé que continúen con la manifestación hasta que obtengan un acuerdo por parte de las autoridades.

Con información de Maggie Castillo

