Cierre en la Autopista México-Puebla por Obras Urbanas; Conoce el Tramo, Fechas y Horarios

Si esta semana circulará sobre la Autopista México-Puebla, tome en cuenta que habrá cierre vial en dos carriles de ambos sentidos, te decimos en qué tramo será, las fechas y los horarios.

La Secretaría de Infraestructura del Estado pidió a los conductores quienes utilicen esta vialidad, manejen con mayor precaución debido a que habrá trabajadores colocando piedras decorativas y sembrando plantas.

Las obras de remodelación iniciaron este lunes y terminarán hasta el viernes 14 de noviembre, por lo que se espera tráfico lento durante toda la semana, principalmente en la zona de trabajo.

¿Por qué hay tráfico hoy en la autopista México-Puebla? ¿A qué hora abren carriles?

El cierre vial será en dos carriles de ambos sentidos de la Autopista México-Puebla entre Río Atoyac y la estación de la Guardia Nacional en la capital poblana, a la altura de la Unidad Habitacional de Volkswagen.

Es importante tener en cuenta que debido a que solo habrá un carril disponible durante un horario de 10:00 a 18:00 horas, la carga vehicular será mayor por lo que se recomienda hacer uso de la vialidad en las horas libres o en caso de ser posible, evitar este tramo.

La zona está señalizada, sin embargo, es importante circular con precaución debido a que existe personal y maquinaria pesada trabajando.

Se espera que estos trabajos de imagen urbana en el camellón den una mejor vista para uno de los accesos más importantes de la ciudad de Puebla.

Cierres viales que habrá esta semana de noviembre en Puebla

Por reparación de drenaje pluvial, se mantiene el cierre temporal en el en el retorno del Periférico Ecológico con sentido a Volkswagen a la altura del Boulevard Forjadores.

Anuncian cierre vial en la 24 Sur, entre Av. 35 Oriente y Circuito Juan Pablo II con sentido a Periférico Ecológico. Toma en cuenta que habrá circulación vehicular en contraflujo en los carriles contiguos.

Este cierre será parcial hasta el 14 de noviembre en un horario de 8:00 hrs a 18:00 hrs; Se exhorta a los ciudadanos a no estacionarse en la zona y manejar con mayor precaución.

