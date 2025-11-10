Anuncian Cierres en Vía Principal de Puebla por Obras: Fechas, Horarios y Vías Alternas
Del martes 10 al viernes 14 de noviembre se realizarán obras de rehabilitación sobre la avenida 24 Sur de la capital poblana.
Este lunes 10 de noviembre de 2025 el Gobierno del Estado de Puebla inició las obras de rehabilitación de la avenida 24 Sur en la ciudad de Puebla, lo que provocará cierres viales en un gran tramo de la calle.
En N+ Puebla te contamos las fechas y los horarios en los que no habrá paso en esta arteria vial, además de las vías alternas que puedes tomar en caso de tener que pasar por la zona.
Noticia relacionada: Avanzan los Trabajos de Construcción del Puente en "La Panga"
Fechas y horarios de cierres viales en la avenida 24 Sur en Puebla por obras de rehabilitación
Este lunes dieron inicio las obras de rehabilitación en la avenida 24 Sur entre la calle 35 Oriente y el Circuito Juan Pablo II, mismas que tendrán una duración aproximada de dos meses.
El primer bloque de cierres viales se realizará del 10 al 14 de noviembre en un horario de 8:00 a 18:00 horas, y como vías alternas se recomienda usar las calles 22 Sur y la Avenida Manuel Espinosa Yglesias, también conocida como la 31 Oriente.
Dan inicio a obras de rehabilitación en la avenida 24 Sur de Puebla
Durante la ceremonia del inicio de las obras en la avenida 24 Sur el gobernador Alejandro Armenta enfatizó que el paquete de obras en la capital poblana se trata de un trabajo de pavimentación inédito, ya que el objetivo es que sea una de las ciudades con mayor pavimento en todos el país.
En un año hemos gestionado en Pemex lo que equivale a dos sexenios para Puebla
El mandatario poblano anunció 22 vialidades más, que reconstruirán con los recursos donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y con la maquinaria adquirida.
Con información de la Secretaría de Infraestructura Puebla
