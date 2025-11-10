Afectaciones en la Autopista México-Puebla Hoy: Así Está el Tráfico en la Carretera

La autopista México-Puebla amaneció con afectaciones viales hoy, 10 de noviembre de 2025. En N+ te decimos cómo está el tránsito en esta importante vialidad, para que tomes precauciones..

Este lunes, se reportan incidentes que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Video: Marchas Hoy en CDMX: Movilizaciones de este Lunes 10 de Noviembre 2025

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Noticia relacionada: ¿Hay Bloqueos en la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tráfico en la Carretera

¿Cómo está la México-Puebla hoy?

De acuerdo con los más recientes reportes de Capufe y Guardia Nacional (GN), así está el tránsito en la México-Puebla hoy:

A las 6:13 horas, se registró cierre parcial de circulación cerca del km 019+000 de la carretera México-Puebla, por un accidente vial.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 019+000 de la carretera México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/19wzzTij9M — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 10, 2025

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

rar