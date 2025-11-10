Afectaciones en la Autopista México-Puebla Hoy: Así Está el Tráfico en la Carretera
Así está el tráfico en la autopista México-Puebla hoy, 10 de noviembre de 2025
La autopista México-Puebla amaneció con afectaciones viales hoy, 10 de noviembre de 2025. En N+ te decimos cómo está el tránsito en esta importante vialidad, para que tomes precauciones..
Este lunes, se reportan incidentes que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.
También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Cómo está la México-Puebla hoy?
De acuerdo con los más recientes reportes de Capufe y Guardia Nacional (GN), así está el tránsito en la México-Puebla hoy:
-
A las 6:13 horas, se registró cierre parcial de circulación cerca del km 019+000 de la carretera México-Puebla, por un accidente vial.
#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 019+000 de la carretera México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/19wzzTij9M— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 10, 2025
