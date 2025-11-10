Inicio Ciudad de México ¿Hay Bloqueos en la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tráfico en la Carretera

¿Hay Bloqueos en la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tráfico en la Carretera

En este comienzo de semana, te compartimos detalles del tránsito en la México-Querétaro para que llegues a tiempo a tus compromisos

¿Vas hacia tu trabajo o escuela? En N+ te compartimos cómo se encuentra el tránsito en la Autopista México-Querétaro para que consideres tus rutas y llegues a tiempo.

De acuerdo con la Guardia Nacional, la vialidad ya se encuentra libre en el Estado de México (Edomex), en el kilómetro (km) 047+500, luego de que se registró un accidente vial.

 

En breve más información.

