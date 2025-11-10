Aumentan Defunciones en México: Enfermedades que Más Muertes Causan

En México, hay enfermedades que causaron más muertes, en N+ te contamos cuáles son, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Inegi, México registró un incremento en el número de defunciones durante 2024, con un total de 819 mil 672 fallecimientos, lo que representa un aumento del 2.5% en comparación con el año anterior.

Cabe señalar que el 89.6% de las muertes en México estuvieron relacionadas con enfermedades y problemas de salud, mientras que el 10.4% restante corresponde a causas externas como accidentes, homicidios y suicidios.

¿Cuáles son las enfermedades que causan más muertes, según Inegi?

El informe de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2024 reveló cuáles son las cinco enfermedades que fueron las principales causas de muerte en el país.

Enfermedades del corazón.

Diabetes mellitus.

Tumores malignos.

Enfermedades del hígado.

Accidentes.

Entre los padecimientos que más vidas cobraron, destacan las enfermedades cardíacas, que encabezaron la lista por segundo año consecutivo, seguidas por la diabetes mellitus, un padecimiento que sigue afectando de forma desproporcionada a la población mexicana.

Del total de fallecimientos registrados, el 55.9% correspondió a hombres y el 44% a mujeres, mientras que en el 0.1% de los casos no se especificó el sexo. Los meses con mayor número de muertes fueron enero, mayo y febrero, juntos sumaron más de una cuarta parte de las defunciones ocurridas en el año.

Los datos fueron recabados a partir de certificados de defunción proporcionados por las Oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y las Agencias del Ministerio Público. En total, 4 mil 930 fuentes informantes aportaron los registros para integrar las estadísticas.



