Bloqueo por Manifestación Paraliza el Tránsito en Importante Vialidad de Puebla

La mañana de este viernes 14 de noviembre colapsó el tráfico por el bloqueo en el Camino al Batán entre el Penal de San Miguel de Puebla y el Periférico Ecológico debido a una manifestación.

Un grupo de personas cerraron el paso con llantas y piedras en ambos sentidos de la vialidad a la altura de una gasolinera, por lo que automovilistas tuvieron que retornar sus caminos y tomar vías alternas para llegar a sus destinos.

Noticias relacionada: Exhiben en Video Presunta Fiesta de Reos en Penal de Puebla; Secretaría de Seguridad Investiga

¿Por qué hay tráfico en el Camino al Batán? Familiares de reos se manifiestan

De acuerdo a los primeros informes, familiares de reclusos se encuentran manifestando para exigir al Gobierno de Puebla y al Director del Penal de San Miguel Jorge Ortiz Delgadillo que detengan presuntos delitos que se llevan acabo en el CERESO.

Los manifestantes mencionan que al interior del Centro Penitenciario hay mandos y que los reos sufren de presuntos cobros, torturas y hasta extorsiones; Además, aseguran que existe la venta de droga y la renta de celulares.

Al rededor de 50 personas se encuentran bloqueado el Camino al Batán por lo que ya se registra tráfico en la zona, cabe destacar que de manera intermitente permiten el paso con sentido a La Margarita.

Al lugar arribo la Policía Estatal para prevenir algún incidente en la zona, mientras que los familiares esperan un respuesta de las autoridades; Esta no sería la primera vez que se manifiestan.

Filtran video de una fiesta al interior del Penal de San Miguel en Puebla

A finales de octubre, se filtró un video en donde se logra ver a reclusos del Penal de San Miguel conviviendo con mujeres e ingiriendo bebidas alcohólicas, con música de fondo.

Filtran Video de una Fiesta de Reos con Mujeres en Penal de Puebla

Este hecho puso en alerta a la Secretaría de Seguridad Pública por lo que dieron a conocer que comenzarían las investigaciones internas dentro del Centro Penitenciario.

Las autoridades afirmaron que castigarán a los responsables de esta supuesta fiesta al interior del CERESO con sanciones administrativas y penales.

Historias recomendadas:

Con información de Maribel Espinoza

MCS