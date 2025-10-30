Exhiben en Video Presunta Fiesta de Reos en Penal de Puebla; Secretaría de Seguridad Investiga

Videos publicados en redes sociales exhiben una presunta fiesta al interior del Penal de San Miguel de Puebla, en donde se logra ver a varios reos ingiriendo bebidas alcohólicas y conviviendo con mujeres. Hasta el momento se desconoce quién filtró la grabación con fecha del 28 de octubre 2025.

Filtran Video de Fiesta de Reos al Interior del Penal de San Miguel, en Puebla

Filtran video de una supuesta fiesta en el Penal de San Miguel en Puebla

En el video se aprecian las instalaciones del área del comedor en donde los reos están recibiendo masajes por parte de unas mujeres, mientras quien grabó el video se ve con cervezas a su alrededor y una hoja con un mensaje.

Al respecto, la secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla emitió un comunicado dando a conocer que ya comenzaron las investigaciones respecto al caso a través de la Dirección General de Asuntos Internos.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en que fueron grabadas las imágenes difundidas para poder castigar a los responsables con sanciones administrativas y penales; Estas aplicarán tanto a las personas privadas de su libertad, como al personal del centro penitenciario que habrían participado en el hecho.

Noticias relacionada: Traslado de 15 Reos del Penal de San Miguel tras Presunta Disputa

"La tentación es muy grande" Secretario de Seguridad responde ante supuesta fiesta en el penal de Puebla

Al respecto el Secretario de Seguridad, Francisco Sánchez González, mencionó que están trabajando en implementar la tecnología para no depender del factor humano en estas cuestiones, además confirmó que podrían existir intereses de por medio que podrían estar entorpeciendo la seguridad en los penales, esto agregó.

La evaluación es permanente ya que hay muchos intereses que circulan, hay mucho dinero, hay muchas cuestiones que obviamente son tentaciones para los custodios.

El vicealmirante comentó que los funcionarios se ven expuestos a "tentaciones" de grandes cantidades de dinero, por lo que es importante reforzar la seguridad con otras opciones, esto dijo Francisco Sánchez González.

Un funcionario de centros penitenciarios tiene un salario asignado, obviamente, pero la cantidad de dinero que circula es muy grande, entonces la tentación es muy grande.

Además, agregó que se quieren hacer mecanismos de circuitos cerrados de vigilancia y obtener aparatos para poder hacer las revisiones, ya que ese es el momento en el que se ingresan artículos prohibidos. Esta tecnología podría ayudar a supervisar al personal y evitar este tipo de eventos, como el que se registró recientemente en el Penal de San Miguel.

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS