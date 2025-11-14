Atlético de Madrid Hace Oficial el Fichaje del Futbolista Mexicano Ronaldo Nájera 

El futbolista mexicano Ronaldo Nájera ya se puso la playera del Atlético de Madrid. Fue este viernes 14 de noviembre que el equipo colchonero hizo oficial el fichaje del jugador que militaba en el Atlético San Luis hasta el Torneo Apertura 2025.

Luego del anuncio, Ronaldo Nájera, de 22 años de edad, posó en las instalaciones del Atlético de Madrid y ofreció sus primeras palabras como jugador colchonero:

Estoy muy feliz de poder jugar en este gran club

Ronaldo Nájera, de 22 años, formará parte de la filial del Atlético de Madrid. Deberá pasar por un proceso natural, antes de ser considerado para el primer equipo que dirige el argentino Diego Simeone.

También el Atlético San Luis emitió un comunicado para informar que “se ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para la cesión, por un año, del mediocampista mexicano Ronaldo Nájera al Atlético Madrileño”.

Además, el club potosino indicó que “este movimiento reafirma la sólida sinergia y el trabajo conjunto entre el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid y el Atlético Ottawa, una relación estratégica que impulsa el desarrollo de talento, la proyección internacional y el fortalecimiento deportivo de cada institución”.

¿Quién es Ronaldo Nájera, jugador mexicano fichado por el Atlético de Madrid?

Ronaldo Nájera, nacido hace 22 años en Ciudad Mante, Tamaulipas, es canterano de Tigres pero se consolidó en el Atlético San Luis, a dónde llegó en el Torneo Apertura 2024 y donde acumuló más de mil 500 minutos de juego.

Ronaldo Nájera jugará en el Atlético de Madrid B, que es entrenado por uno de los ídolos colchoneros: Fernando "El Niño" Torres. Se trata del equipo que juega en la Primera RFEF (Tercera División) y actualmente es líder de la tabla general.

El futbolista mexicano llega en buena forma, porque acaba de culminar su paricipación en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero no se sabe si será considerado por el entrenador colchonero para jugar la próxima semana, el 23 de noviembre, ante el Marbella.

Con información de N+

