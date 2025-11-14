Trump Quiere Investigación Federal de Presuntos Vínculos entre Epstein y Bill Clinton 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 14 de noviembre de 2025 que pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen presuntos vínculos entre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y figuras del Partido Demócrata, como el expresidente Bill Clinton.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense nombró también al exsecretario de Finanzas Larry Summers, al inversor y empresario Reid Hoffman, al banco JP Morgan Chase y a "muchas otras personas e instituciones".

Esa declaración ocurrió días después de la publicación de correos electrónicos del propio Epstein, que sugieren que Trump sabía de su conducta.

Mensajes sobre demócratas

En otro mensaje, el presidente estadounidense reiteró que “los demócratas están haciendo todo lo posible para impulsar nuevamente la farsa de Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia publicó 50 mil páginas de documentos”.

Acusó que la finalidad de los demócratas es “desviar la atención de todas sus malas políticas y pérdidas”, y en especial, dijo, “la vergüenza del cierre” de Gobierno.

Su partido está en total desorden y no tiene idea de qué hacer. Algunos republicanos débiles han caído en sus garras porque son blandos y tontos. Epstein era demócrata, ¡y es el problema de los demócratas, no de los republicanos! Pregúntenle a Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Sommers sobre Epstein, ellos lo saben todo sobre él, no pierdan el tiempo con Trump. ¡Tengo un país que gobernar!

Los correos electrónicos de Epstein

El miércoles pasado, congresistas demócratas estadounidenses publicaron correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta.

Y en los que además el delincuente sexual afirma que el ahora presidente de Estados Unidos había "pasado horas" en su casa con una de las víctimas.

Se trata de correos dirigidos a la antigua asociada Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual luego de la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff.

En ellos, Epstein afirma que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual de Epstein.

En un correo electrónico dirigido a Wolff compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: "Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara".

En otro mensaje de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump".

Y en ese mismo correo dijo en alusión a una víctima no identificada: "Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado".

Con información de AFP.

