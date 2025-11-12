Correos de Epstein No Prueban Nada; Trump "No Hizo Nada Malo": Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló este 12 de noviembre de 2025 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no hizo nada malo" y los correos de Jeffrey Epstein dados a conocer hoy “no prueban absolutamente nada”.

Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, aparte del hecho de que el presidente Trump no hizo nada malo.

Así lo dijo la funcionaria estadounidense durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al ser cuestionada por los correos que este miércoles publicaron congresistas demócratas, en los que Jeffrey Epstein sugiere que Trump sabía de su conducta y que incluso el ahora mandatario había "pasado horas" en su casa con una de las víctimas.

Demócratas filtraron correos ‘selectivamente’

También en un comunicado, la Casa Blanca acusó a los demócratas de haber filtrado "selectivamente" los correos electrónicos de Epstein para intentar dañar la imagen de Trump.

"Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios progresistas para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump", indicó Leavitt.

Además, dijo que la víctima mencionada en los correos fue Virginia Giuffre, extrabajadora del club de Trump en Mar-a-Lago, quien denunció los abusos sexuales que sufrió de Epstein y se suicidó en abril pasado.

"Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre", añadió la vocera.

¿Qué dicen los correos?

Se trata de correos dirigidos a la antigua asociada Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual luego de la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff.

En ellos, Epstein afirma que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual de Epstein.

En un correo electrónico dirigido a Wolff compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: "Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara".

En otro mensaje de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump".

Y en ese mismo correo dijo en alusión a una víctima no identificada: "Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado".

