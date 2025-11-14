Estados Unidos Podría Negar la Visa a Personas con Obesidad o con Discapacidad

Estados Unidos podría negar visas para migrantes por tener obesidad o una discapacidad. El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a sus embajadas que tomen en consideración posibles tratamientos de salud costosos al momento de aprobar una visa.

Estados Unidos ya toma en cuenta la vacunación de los solicitantes y la posible presencia de enfermedades como la tuberculosis.

Especialistas denuncian que ahora funcionarios sin formación médica podrían tomar decisiones en función de conocimientos limitados y prejuicios.

Estados Unidos podría negar visas a migrantes con obesidad

El gobierno de Donald Trump tomará en cuenta la obesidad o tener hijos con discapacidad para rechazar visas de inmigrante. En una comunicación enviada a principios de este mes, Marco Rubio solicitó a las embajadas que se consideren condiciones médicas como la obesidad antes de emitir visas de larga duración.

Según se señala en aquel cable, esta condición puede “requerir atención costosa y prolongada”.

Las embajadas también deberán preguntar si los solicitantes tienen personas a su cargo con “discapacidades, afecciones médicas crónicas u otras necesidades especiales y que requieran cuidados”, especialmente si estas afecciones impiden trabajar a quienes le cuidan.

El memorándum fue publicado inicialmente por el sitio KFF Health News y posteriormente confirmado por la agencia AFP.

Advierten que podrían negarse visas basados en prejuicios

Las nuevas directrices indicadas a las embajadas se aplicarán a las personas que deseen migrar por largos periodos hacia Estados Unidos. Sin embargo no se tomarán en cuenta para los extranjeros en visitas de corta duración.

Las autoridades estadounidenses ya tomaban en cuenta que los solicitantes de visa no tuvieran enfermedades contagiosas graves como tuberculosis. También se tomaba en cuenta la posibilidad de que una persona se convirtiera en “una carga pública” por depender de fondos gubernamentales.

Organizaciones acusan prejuicios

No obstante, organizaciones especializadas denuncian que estos cambios podrían resultar en decisiones basadas en desinformación y discriminatorias. Charles Wheeler, abogado de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC), denunció en un comunicado que las decisiones podrían recaer en:

Personal que no tiene formación médica, sin experiencia en este ámbito y que no debería realizar proyecciones basadas en su conocimiento personal o sus prejuicios

Por su parte, esta decisión ha sido defendida por el Departamento de Estado. El portavoz Tommy Pigott señaló que Donald Trump solo vela por el interés de los estadounidenses:

No es ningún secreto que el gobierno de Trump prioriza los intereses del pueblo estadounidense.

Y añadió:

Esto incluye la aplicación de políticas que garanticen que nuestro sistema de inmigración no sea una carga para el contribuyente estadounidense.

Con información de AFP