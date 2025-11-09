Mariachis de Christian Nodal No Pueden Entrar a EUA; Les Niegan la Visa

Durante el primer concierto de su gira en Los Ángeles, Christian Nodal compartió con su público en California que varios de sus músicos no pudieron presentarse en el escenario por problemas con sus visas de trabajo.

"Ya tenemos ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron", dijo el cantautor visiblemente conmovido.

Ante un público que abarrotó el recinto, Nodal explicó que a ausencia de varios integrantes de su equipo no obedecía a caprichos o a una decisión artística sino a su situación migratoria.

Nodal pide unidad a los migrantes latinos

El intérprete de 'Ya no somos ni seremos' aprovechó este momento de su concierto para dar un mensaje de unidad para la comunidad latina migrante.

Dijo que las decisiones que se están tomando están "afectando a todos", por lo que dijo que es importante que "estemos bien unidos como latinos, como raza latina, como raza que viene aquí con el sueño de crecer.

"La gente que vive en un privilegio y cree que no le va a afectar, les juro que cuando la raza latina no esté aquí les va a afectar mucho", dijo el cantante.

También mencionó que ni él ni su equipo habían enfrentado este tipo de situaciones en los ocho años más recientes, lo que sugiere un cambio en los criterios de adjudicación de visas para trabajadores artísticos latinos.

Christian Nodal continuará con su gira de conciertos en ciudades como Palm Desert y Miami, antes de ir a Las Vegas a la ceremonia de Los Latin Grammy 2025, donde compite en la categoría de 'Mejor álbum de música ranchera / mariachi'.

