Lupillo Rivera Se Disculpa con Belinda, pero la Demanda Sigue: Esto fue lo que dijo

Lupillo Rivera ofreció disculpas públicamente a Belinda, luego de la controversia legal que ambos enfrentan.

Todo empezó cuando el cantante reveló en su libro autobiográfico Tragos Amargos, episodios de la vida privada de Belinda sin su consentimiento.

Rivera también aseguró que sostuvo una relación sentimental con Belinda, situación que ella nunca ha confirmado.

¿Por qué Belinda demandó a Lupillo Rivera?

Luego de la publicación del libro de Rivera, Belinda ejerció acciones legales contra Lupillo por violencia digital en su contra y violencia mediática al revelar situaciones de su vida privada sin su consentimiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas a Belinda, con el fin de garantizar su seguridad, integridad y dignidad, al reconocer la existencia de actos de violencia en su contra, según señala el documento.

Las disculpas de Lupillo Rivera

En una entrevista en un programa de televisión, Rivera aseguró que nunca fue su intención lastimar a Belinda, ni a ninguna de sus exparejas. También lamentó que sus declaraciones la hicieran sentir incómoda.

“Le deseo lo mejor del mundo. Mi intención nunca ha sido lastimar a nadie. Si la incomodé, le ofrezco una disculpa pública", señaló el intérprete.

Sin embargo, Lupillo decidió continuar con una contrademanda que interpuso contra Belinda después de la que ella puso en su contra por violencia digital y mediática.

El cantante señaló que su decisión de continuar con esta demanda fue aclarar su postura frente al tema.

“Los más enojados son mis hijos. Ellos ven cómo me expreso de las mujeres y me dijeron: ‘Papá, no puedes dejar que eso pase’”, dijo.

