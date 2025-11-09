“Lo Que Estoy Diciendo Me Pone en Peligro”: Ana Gabriel Lamenta Asesinato de Carlos Manzo

La cantante Ana Gabriel lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y expresó su más sentido pésame a los habitantes de Michoacán.

Las declaraciones fueron realizadas durante un concierto el pasado 6 de noviembre en Orlando, Florida, Estados Unidos; sin embargo, el video del momento se viralizó este fin de semana.

En el escenario, la intérprete ofreció su “más sentido pésame” a Michoacán, Uruapan y a Grecia Quiroz, y expresó un llamado a la unidad y la reflexión nacional. “México tiene que despertar”, afirmó.

“Somos más los buenos, y sé que lo que estoy diciendo me pone en peligro, pero no me importa si puedo levantar la voz. No soy política ni persona de escándalos, pero tengo sentimientos y un corazón herido por las muertes que están ocurriendo”, dijo emocionada.

La cantautora agregó:

“Lo único que tengo es mi voz y mi canto, y los uso para llamar a la paz, a la unificación. No creo en dividir para ganar, creo en el amor y en Dios”.

El asesinato del alcalde de Uruapan

Carlos Manzo Rodríguez, de 40 años, murió la noche del sábado 1 de noviembre en un hospital de Uruapan, tras recibir siete impactos de bala disparados por un joven de apenas 17 años, mientras participaba en el tradicional Festival de las Velas del Día de Muertos.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el agresor fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario de Paracho, quien fue abatido tras el ataque.

Manzo Rodríguez era el primer alcalde independiente en la historia del municipio, tras ganar las elecciones locales de 2024, y se había distinguido por su discurso de mano dura contra el crimen organizado.

Carlos Manzo Alertó Que Grupos Criminales Tenían Centros de Entrenamiento Clandestinos, en Michoacán

