Dua Lipa Presume su Español Cantando Covers de Miranda y Soda Stereo

Dua Lipa sí se tomó en serio sus clases de español y sorprendió a sus fans argentinos, que se dieron cita en el estadio River Plate de Buenos Aires, donde la británica interpretó dos covers sorpresa, uno de Miranda y otro de Soda Stereo.

Como parte de su gira Radical Optimism Tour, Dua Lipa se puso el reto de cantar una o dos canciones en el idioma de cada ciudad que visita.

“Mi playlist estuvo en bucle con cada cover en otro idioma, dediqué mucho tiempo a leer letras y entrenar la pronunciación”, dijo Dua Lipa en entrevista con Vogue en octubre.

Hasta ahora, la intérprete de 'New Rules', ha interpretado 59 canciones con las que busca rendir homenaje a músicos representativos de cada ciudad que visita.

Esta vez a Argentina le tocó escuchar 'De música Ligera', de Soda Stereo, y una versión muy emotiva de 'Tu misterioso alguien', de Miranda.

La reacción de Miranda a la versión de 'Tu misterioso alguien' de Dua Lipa

Mientras tanto, el grupo argentino Miranda! conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas reaccionó con sorpresa a este cover, tuiteando cosas como "En Shock total". Ale Sergi también aprovechó para escribir en las redes de la artista: "Te amo Dua".

