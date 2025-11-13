Confirma Alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, Iván Sandoval, que EUA le Retiró Su visa

Iván Sandoval, presidente municipal de San Luis Río Colorado en Sonora, confirmó que su visa le fue retirada cuando se dirigía a Yuma a una reunión educativa.

Con el caso del alcalde de San Luis Río Colorado suman tres alcaldes de Sonora que enfrentan la misma situación.

La visa me fue retirada: alcalde

El alcalde Iván Sandoval dijo que iba a una reunión educativa a la ciudad de Yuma, Arizona, a donde iban a firmar un convenio de colaboración en el medio ambiental, pero explicó que al cruzar lo pasaron a una segunda revisión para verificar su visa, y que fue en ese momento cuando le confirmaron que su visa había sido revocada.

Señaló que es respetuoso de las políticas de Estados Unidos, aunque indicó que no le dieron ningún motivo, solo que se trata de una una "cuestión administrativa", y aclaró que no hay ninguna investigación en su contra.

No existe ni en este momento ni en otros, ninguna averiguación en mi contra, tanto en México como como en el extranjero

¿Quién es Iván Sandoval?

Es alcalde llegó a la presidencia municipal de San Luis Río Colorado en 2024 por Morena.

Por la mañana había publicado un video en el que informaba que por primera vez, en el Ayuntamiento se aprobó un reglamentos clave que fortalece el marco jurídico, administrativo y de gobernanza de San Luis Río Colorado, lo que calificó como "un día histórico".

Suman 3 alcaldes de Sonora con visa cancelada

En junio, a Oscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco, también se le revocó su visa cuando intentaba ingresar a Arizona por la garita de San Luis Río Colorado.

En agosto pasado, Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, informó que el gobierno de Estados Unidos cancelo su visa.

En tanto, en mayo, también le fue revocada la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su entonces esposo, Carlos Torres.

