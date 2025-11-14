Inicio Internacional Estados unidos Deja 4 Muertos el Vigésimo Ataque Militar Estadounidense a una Embarcación en el Caribe

Deja 4 Muertos el Vigésimo Ataque Militar Estadounidense a una Embarcación en el Caribe

El Comando Sur de EUA confirmó que cuatro personas murieron durante una operación militar contra un buque narcotraficante en el Mar Caribe, el vigésimo ataque desde septiembre

Las cuatro personas fallecidas fueron identificadas por el Comando Sur como "narcoterroristas varones". Foto: Comando Sur de EUA.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que cuatro personas fallecieron durante una operación militar realizada el 10 de noviembre contra una embarcación en el Mar Caribe, elevando a 80 el número total de muertes desde que iniciaron estas operaciones en septiembre.

Según informó el Comando Sur a través de sus redes sociales, la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear por instrucciones del Secretario de Guerra Pete Hegseth.

El 10 de noviembre, por orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada

La agencia militar estadounidense afirmó que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación "estaba involucrada en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes".

Este ataque representa la vigésima operación militar de este tipo realizada por Estados Unidos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas desde que iniciaron estas acciones en septiembre.

Las cuatro personas fallecidas fueron identificadas por el Comando Sur como "narcoterroristas varones". El ataque fue ejecutado en aguas internacionales del Mar Caribe.

Con información de AP.

