Semar Cambia Estatus de Operativo de Búsqueda por Náufrago Luego de Ataque de EUA a Narcolanchas

La Secretaría de Marina (Semar) anunció hoy, 31 de octubre de 2025, el cambio en el estatus del operativo de búsqueda por un náufrago, luego del ataque de Estados Unidos de América (EUA) contra embarcaciones, presuntamente ligadas con el narcotráfico, también conocidas como "narcolanchas", en el Pacífico.

La Semar señaló que luego de 96 horas de búsqueda, que se cumplirán a las 06:30 horas del sábado, 1 de noviembre de 2025, la operación pasará al estatus de “activo suspendido”.

La dependencia explicó que ahora "los esfuerzos continuarán mediante las embarcaciones que naveguen en la zona, que son informadas por las autoridades marítimas y en el marco de las operaciones regulares de nuestras unidades”.

Mañana a las 06:30 horas se cumplirán las 96 horas desde el inicio de la búsqueda del presunto náufrago reportado por la Guardia Costera de EUA a la Armada de México.



Con ello, la operación pasará al estatus de “activo suspendido”, lo que significa que los esfuerzos continuarán… https://t.co/hjdcB0vpXO — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 31, 2025

Noticia relacionada: Video: Momento en que EUA Ataca Otra Lancha del Tren de Aragua y Mata a 6 Personas en el Caribe

Ataque de Estados Unidos a supuestas narcolanchas

El 27 de octubre de 2025, el Departamento de Guerra de Estados Unidos atacó a cuatro supuestas narcolanchas, en aguas internacionales del Pacífico.

Las autoridades estadounidenses revelaron que por dichas acciones, murieron 14 personas y una más, sobrevivió, por lo que informaron al Gobierno de México para la búsqueda de quien quedó a la deriva.

Video: Estados Unidos Laza el Mayor Ataque contra Embarcaciones de Supuestos Narcotraficantes

Ante el llamando, la Semar activó un operativo de búsqueda y rescate a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco, en Guerrero, “con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar".

Sin embargo, este viernes, la Semar cambió el estatus del operativo de búsqueda, por lo que a partir de este sábado, “la patrulla oceánica y la aeronave que realizan la búsqueda se reincorporarán a sus operaciones regulares”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

​​​Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT