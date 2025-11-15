"Nadie Tiene su Puesto Asegurado Bajo los Tres Palos", Javier Aguirre Sobre Memo Ochoa

Guillermo Ochoa podría hacer historia en el Mundial de 2026, pues el guardameta tiene la posibilidad de convertirse en el primer jugador mexicano en asistir a seis copas del mundo. Sin embargo, 'Memo' no juega un partido con el Tricolor desde hace un año, ya que su última aparición bajo los tres palos de la Selección Mexicana fue el 16 de noviembre de 2024 y la última vez que Javier Aguirre lo incluyó en una convocatoria, fue en la Copa Oro 2025, aunque no tuvo minutos de juego.

Aún así, pese a que el 'Vasco' decidió una vez más dejar fuera de la lista de convocados a 'Memo' Ochoa para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre, el guardameta de 40 años de edad, viajó a México y fue captado grabando publicidad usando el jersey de la Selección, lo cual generó rumores sobre si ya tenía un lugar asegurado de cara al Mundial.

Noticia relacionada: México Vence a Argentina En Penales del Mundial Sub-17; Avanza a Octavos de Final

Javier Aguirre aclara qué pasó con 'Memo' Ochoa

En la conferencia de prensa previa al partido que sostendrá México vs Uruguay, Javier Aguirre habló sobre el caso de Guillermo Ochoa y explicó que su presencia en el país se debió a una cuestión "estrictamente comercial de 'Memo' con esta empresa".

"Nosotros como Selección Nacional, no tuvimos nada que ver en ello. Nosotros tenemos el CAR, el Centro de Alto Rendimiento (...) 'Memo' no entró al CAR, no hizo esa publicidad en el CAR", explicó Aguirre. De igual forma expresó que el portero que ahora milita en la liga de Chipre, "puede hacer con su imagen lo que mejor le plazca".

Video: Selección Mexicana: Así Lucen los Nuevos Rostros Rumbo a Fecha FIFA

"Nadie tiene su puesto asegurado": Javier Aguirre

Al respecto de ese mismo tema de Guillermo Ochoa, Javier Aguirre reconoció que, durante su proceso como seleccionador rumbo a la Copa del Mundo de 2026, ha llamado a varios guardametas. Por esa razón, el 'Vasco' enfatizó que "evidentemente nadie tiene su puesto asegurado bajo los tres palos". "A día de hoy es clarísimo para mí", sentenció.

Noticias recomendadas: