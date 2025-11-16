Sin Cristiano Ronaldo Portugal Golea 9-1 a Armenia y Sella su Pase al Mundial 2026

La Selección de Portugal envió un mensaje contundente al resto de Europa y al mundo: está lista para ser protagonista en el Mundial 2026. El conjunto luso arrolló 9-1 a Armenia en Oporto y aseguró matemáticamente su clasificación como líder del Grupo F, alcanzando 13 puntos tras una actuación que rozó la perfección, aun sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

El astro portugués no pudo estar disponible debido a la suspensión derivada del codazo que propinó ante Irlanda la jornada anterior, acción que le costó la expulsión y una sanción automática. Sin embargo, la ausencia del capitán no evitó que Portugal desplegara uno de sus mejores partidos de la eliminatoria.

El equipo dirigido por Roberto Martínez salió desde el primer minuto con una propuesta ofensiva intensa. Al minuto 7, Renato Veiga abrió el marcador. Armenia intentó reaccionar con el tanto de Eduard Spertsyan, pero ni siquiera ese chispazo logró frenar la inercia portuguesa. Tras el empate, Gonçalo Ramos anotó al 28’ y casi de inmediato, al 30’, João Neves anotó para el 3-1.

Neves, en una noche memorable, volvió a aparecer al 41’ y cuando parecía que el primer tiempo cerraría con ese golpe, Bruno Fernandes, dominador absoluto del mediocampo, amplió la cuenta al 45+3’ desde el punto penal, enviando a Portugal al descanso con un aplastante 5-1.

La máquina lusa no frenó en el complemento

Lejos de bajar la intensidad, Portugal mantuvo el ritmo y la disciplina táctica. Apenas iniciado el segundo tiempo, una jugada por parte Bruno Fernandes desembocó en el 6-1, reflejando el dominio total en todas las fases del juego.

Más tarde, de nueva cuenta, Bruno Fernandes volvió a convertir desde los once pasos al 72’, consolidando una actuación digna de capitán.El festival aún no terminaba. João Neves, convertido ya en figura, coronó su extraordinaria noche firmando un hat-trick al minuto 81. En el tiempo añadido, Conceição completó la goleada con el 9-1 definitivo al 90+1’.

Panorama del Grupo F y el impacto en el repechaje

Mientras Portugal aseguraba su boleto directo al Mundial 2026, en el otro partido del grupo Irlanda derrotó 3-2 a Hungría, alcanzando 10 unidades y garantizando su pase al repechaje de la UEFA.

La ruta mundialista continúa: gira por Norteamérica

Con el boleto mundialista en mano, Portugal ya prepara una serie de compromisos de alto nivel rumbo a 2026. En marzo tendría una mini gira por Norteamérica:

25 de marzo: Portugal vs Estados Unidos, en territorio estadounidense.

28 de marzo: Portugal vs México, en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

El duelo ante la Selección Mexicana marcará la reapertura del mítico recinto tras su amplia remodelación de cara al Mundial. Se espera un lleno total y un ambiente de fiesta para recibir a una de las selecciones más poderosas del panorama internacional.

