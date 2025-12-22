Pumas se Refuerza con Tony Leone y Jordan Carrillo para el Torneo Clausura 2026

En plena temporada navideña los Pumas están llenando la bolsa de regalos para sus seguidores. Apenas el fin de semana hicieron oficial la llegada del brasileño Juninho Vieira y este lunes 22 de diciembre anunciaron la contratación del mexico-americano Tony Leone. Además, están a horas de cerrar el fichaje de Jordan Carrillo.

Tony Leone es un defensa central de 21 años, nacido en California pero con sangre mexicana en las venas. El surgió en la academia de Los Ángeles FC y ha sido Seleccionado Mexicano en la categoría Sub-17 y Sub-23.

A los Pumas llega procedente del club Monterrey, con el que disputó apenas 10 partidos. El club regio señaló que “Leone va a Pumas para obtener minutos de juego y experiencia que le permitan continuar el desarrollo de su carrera futbolística”.

Por su parte, los Pumas le dieron la bienvenida a Tony Leone de manera escueta en sus redes sociales:

El defensa central Antonio Leone ya es Puma. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Tony!

¿Quién es Jordan Carrillo, nuevo refuerzo de los Pumas?

Por otra parte, TUDN reveló que Jordan Carrillo será el cuarto refuerzo de Pumas para el Clausura 2026. De acuerdo con un reporte de Rodrigo Celorio, el directivo Antonio Sancho llegó a un acuerdo para que el mexicano Jordan Carrillo refuerce al conjunto universitario a partir del Torneo Clausura 2026.

Jordan Carrillo es un mediocampista de 24 años. Nacido en Culiacán, Sinaloa, el futbolista formó parte de las fuerzas básicas del Monterrey y Santos Laguna. Debutó como profesional con los laguneros y en el 2022 fue cedido al Sporting de Gijón español. En el 2024 regresó a Santos Laguna, donde encontró regularidad.

Carrillo también ha formado parte de la Selección Mexicana desde la Sub-16 hasta la mayor, con la que debutó en 2022, cuando lo convocó Gerardo “Tata” Martino para enfrentar a Guatemala. Más adelante, en el 2024, lo llamó Jimmy Lozano, antes de ser despedido como técnico tricolor.

Con información de N+

RGC