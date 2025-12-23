Así Eran Fede y Juan Alfonso, Bebé y Doctor que Murieron en Avionazo en Galveston, Texas

El accidente de la aeronave de la Secretaría de Marina en Galveston, Texas, conmocionó a toda la sociedad. El niño Fede y el doctor Juan Alfonso, son parte de las seis víctimas mortales de esta tragedia. ¿Quiénes eran y cuáles eran sus sueños?

La esperanza con la que se originó el viaje de carácter humanitario, acabó con un accidente en Estados Unidos. El pequeño Fede necesitaba atención de urgencia debido a las quemaduras que tenía en su cuerpo y la fundación Michou y Mau se puso manos a la obra.

Por ello, personal médico y de la Marina subieron al avión King Air para salvar la vida del niño. Sin embargo, cuando estaban muy cerca de su destino, la aeronave se desplomó.

¿Quién era Fede, el niño que murió en el accidente de la Marina?

Federico Efraín Ramírez Cruz tenía 2 años de edad y era originario de Escárcega, Campeche. El viernes 19 de diciembre sufrió un accidente con agua hirviendo.

Debido a sus heridas, era necesario enviarlo por atención especializada. Así que del Hospital General Agustón O’Horan, en Mérida, Yucatán iba a ser enviado al Hospital Shriners, en Galveston, Texas, misma clínica donde ayudaron en la recuperación de Jazlyn Azulet, la pequeña que sufrió quemaduras en la explosión de Iztapalapa.

Para que sus heridas sanaran de la mejor manera, sus padres optaron por enviarlo a Estados Unidos con ayuda de la fundación, pero lamentablemente, sus vidas cambiaron abruptamente.

Por eso tomaron la decisión sus papás de llevarlo a la ciudad de Estados Unidos. para que fuera atendido allá, pero pues nadie se espera que fallara lo que era el avión, dijo a N+ un familiar de Fede

Los padres de Fede eran comerciantes en el Parque Central de Escárcega. El pequeño era conocido en la zona por todos los vendedores, quienes le tenían mucho cariño.

Siempre andaba aquí jugando y corriendo

Fede es recordado como un niño muy inteligente y feliz. Todo su municipio se encuentra triste por su partida. En tanto, instalaron varios centros de acopio para ayudar a sus padres con los gastos, ya que son de escasos recursos.

Fede perdió la vida en el accidente del avión de la Marina. Foto: Redes

La madre de Fede, quien lo acompañaba en el viaje, se encuentra hospitalizada.

Estábamos felices, estábamos contentos de saber que nada más era por un trasplante de una parte de su cuerpecito, que lo iban a llevar sin saber lo que deparaba el destino, dijo su abuelita

¿Quién era el doctor Juan Alfonso Adame González?

El doctor Juan Alfonso Adame González de 33 años de edad es recordado como un héroe. Era originario de Jalisco y su pasión siempre fue ayudar a los demás. Bajo esa premisa emprendió el viaje en la aeronave de la Marina para velar por la salud de Fede.

Sus seres queridos, amigos y colegas, lo recuerdan como un gran ser humano. Debido a que el amor que tenía por la vida, propia y la de los demás, era genuino.

Tristemente, no pudo regresar de su último viaje.. uno que emprendió para acompañar a un niño que aún luchaba por una oportunidad de vivir, dijo su amigo Isidro

Alfonso es recordado por su facilidad para conectar con los demás y dejar siempre una sonrisa. Además de ser un apasionado de la salud, también amaba la música, especialmente el saxofón. Era muy activo, por ello, realizaba muchas actividades deportivas, sobre todo en compañía de su perrito Hägen.

Fue un ser humano con una inteligencia brillante y una capacidad extraordinaria para destacar en todo lo que emprendía, sin perder nunca la sencillez, aseguró Nathaly

El doctor Juan Alfonso Adame González también era amante de la música. Foto: Nathaly Minett

Sus compañeros esperan que, al igual que todas las personas que perdieron la vida en el accidente, sea recordado con honor. Debido a que su trayectoria como especialista, tiene que ser honrada. “Era un héroe con bata blanca”, dicen.

Su alegría, sus ocurrencias y su manera genuina de vivir dejaron huella en todos los que crecimos con él

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente del avión de la Marina en Galveston, Texas, por lo que las autoridades ya investigan los hechos.

