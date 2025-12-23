¿Cómo Es el Avión King Air? Características de Aeronave de la Marina que Cayó en Galveston

Una aeronave de la Secretaría de Marina se estrelló este lunes en Galveston, Texas en Estados Unidos dejando cinco víctimas fatales, y a continuación te traemos las características sobre cómo es el avión Beech King Air 350i.

En un comunicado, la Armada de México informó que la aeronave realizaba una misión de apoyo en el marco del "Plan Marina" en coordinación con la Fundación Michou y Mau, y que viajaban ocho tripulantes, de los cuales cinco fallecieron, uno se encuentra desaparecido y dos sobrevivieron.

El accidente del avión King Air 350i ocurrió en la bahía de West Galveston, en medio de condiciones de densa niebla, cuando la aeronave se dirigía al Aeropuerto Internacional Scholes en Galveston, Texas.

¿Cómo es el avión King Air 350i?

La aeronave de la Marina de México fue fabricado por Beechcraft Corporation, una marca de Textron Aviation, que fue fundada en 1932 y que ha producido una gran variedad de modelos de aviones populares.

El avión King Air 350i comenzó a producirse a partir de 2008, como una versión mejorada del King Air 350, que se fabricó de 1990 a 2009. Esta actualización equipó a estas aeronaves con controladores en los brazos del asiento del pasajero para atenuar las luces LED, oscurecer ventanas, y controlar monitores de video de alta definición.

Los Beechcraft King Air 350i están habilitados para uso gubernamental y militar, así como para clientes privados y comerciales. Estos modelos se utilizan normalmente para operaciones de misiones especiales, como ambulancia aérea, e inspección de vuelo.

Características del avión King Air 350i

El Beechcraft King Air 350i tiene una envergadura de 17.65 metros, su longitud máxima es de 14.22 metros y la altura máxima de la cola es de 4.37 metros. Tiene una capacidad máxima de 11 tripulantes.

Alcanza una velocidad máxima de 578 kilómetros por hora y puede operar a una altitud de 10,668 metros.

La aeronave de la Marina, B350 con el número de matrícula ANX 1209, había salido de Mérida a las 13:00 horas y tenía previsto arribar a Texas a las 15:45 horas.

