Pescador Rescata a Enfermera Luego de Accidente de Aeronave de la Semar en Galveston, Texas

Esta tarde una aeronave de la Marina se accidentó en Galveston, Texas, mientras trasladaba un paciente en apoyo a la Fundación Michou y Mau. Uno de los primeros en ayudar tras el accidente fue Scott Decker, quien pescaba en la zona acompañado de su hijo.

El accidente dejó 5 muertos, según el último informe de la Secretaría de Marina (Semar).

Suman 5 muertos por accidente de aeronave de Semar en Galveston

Una aeronave de la Secretaría de Marina se estrelló en la bahía de Galveston mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional Scholes, en Texas. hasta el momento, el accidente ha dejado un saldo de cinco personas fallecidas.

En el comunicado de la Secretaría de Marina se lee que solo dos personas han sobrevivido. Cinco personas han fallecido y una más permanece desaparecida:

Dos personas se encuentran con vida, cinco lamentablemente fallecidas, y una aún no localizada, misma que se encuentra en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades.

Reconocen a pescador Scott Decker que colaboró en rescate de enfermera

Una de las primera personas que colaboró en el rescate fue Scott Decker. El hombre, residente de Texas, pescaba en su barco en compañía de su hijo.

El menor, llamado Sky Decker, documentó con su celular algunas imágenes de los momentos posteriores al accidente. En las imágenes se aprecia a su padre nadando entre los restos de la aeronave para alcanzar a una de las personas sobrevivientes, de quien se presume que es enfermera.

Scott Decker, como se aprecia en las imágenes exclusivas de N+, también habría colaborado en rescatar a la madre del menor que estaba siendo trasladado al hospital Shriners, uno de los más avanzados del mundo en la atención de niños quemados. Según recabó N+, por el momento las labores de rescate se han suspendido en la bahía de Galveston por parte de las autoridades estadounidenses.

Pese a su pequeño tamaño, el Aeropuerto Internacional Scholes de Galveston es uno de los que más ambulancias recibe en el mundo, debido a la cercanía con el hospital Shriners. En las primeras versiones, el accidente habría ocurrido debido a la densa neblina en la bahía por el accidente ocurrido este 22 de diciembre.

