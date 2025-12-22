Una aeronave King Air ANX 1209 de la Armada de México se accidentó este lunes 22 de diciembre de 2025 durante su aproximación a las inmediaciones de Galveston, Texas, cuando realizaba una misión humanitaria de traslado médico especializado. El incidente ocurrió en la bahía de West Galveston, en medio de condiciones de densa niebla, cuando la aeronave se dirigía al Aeropuerto Internacional Scholes.

Hasta el momento, las autoridades han rescatado a seis personas. De ellas, cuatro fueron encontradas con vida y dos fallecieron. La Marina confirmó que continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada.

Según el comunicado de la Secretaría de Marina, la aeronave realizaba una misión de apoyo en el marco del "Plan Marina" en coordinación con la Fundación Michou y Mau. A bordo viajaban ocho personas: cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles.

La Marina señaló que de manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales.

Más tarde, la Oficina del Sheriff de Galveston informó que respondieron a un reporte de un incidente, por lo que personal se trasladó al lugar y ya investigan lo que causó el accidente.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) es la agencia principal a cargo de la investigación del accidente, con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston y el Departamento de Policía de Galveston

Vuelo salió de Mérida con destino a Texas

Se trataría de un B350 de la Armada de México, con el número ANX1209. Dicho vuelo de apoyo médico habría salido de Mérida con destino a Galveston, Texas.

El vuelo habría partido de Mérida a las 13:00 horas y tenía previsto arribar a Texas a las 15:45 horas. La Marina informó que tras el incidente se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

