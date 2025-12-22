Balacera Zona Rosa: ¿Quiénes Son las Víctimas del Restaurante Luaú de CDMX?; Uno Era de Sinaloa

Luego de que sujetos armados atacaron a tiros a dos comensales de un negocio de comida en la Zona Rosa, ubicado en el número 28 sobre avenida Niza, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina identificó a las víctimas del restaurante Luaú, una de ellas, llegó de Sinaloa hace algunos días.

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la agresión ocurrida en el restaurante Luaú de la Zona Rosa se trató de un ataque directo.

ocurrida en el de la Zona Rosa Según testigos, una persona vestida de negro ingresó alrededor de las 20:00 horas al inmueble, y sin mediar palabra disparó contra dos personas.

¿Quiénes son las víctimas del ataque del restaurante Luaú?

La persona que perdió la vida es Óscar Ruiz Domínguez , de 41 años, originario de Sinaloa . Autoridades locales y federales cruzan información con diversas oficinas del gobierno de Estados Unidos, para confirmar la identidad del hombre asesinado, y saber si se trata de un presunto delincuente buscado por la justicia de ese país .

es , de 41 años, . Autoridades locales y federales cruzan información con diversas oficinas del gobierno de Estados Unidos, para confirmar la identidad del hombre asesinado, y saber si se . María José "N", quien informó que la persona fallecida era Óscar Ruiz Domínguez, de 41 años, originario del estado de Sinaloa y acabada de llegar a la Ciudad de México. Señaló que era su pareja.

Destacó que Fabián Valenzuela de 22 años, quien resultó herido, es su primo.

¿Qué se sabe del estado de salud del joven que sobrevivió al ataque?

El joven que sobrevivió al ataque fue trasladada al Hospital ABC de Observatorio, donde autoridades lo resguardan. Personal de la Policía de Investigación recabará su testimonio.

¿Hay pistas del atacante?

El presunto atacante huyó en una motocicleta que era manejada por un cómplice, hasta el momento no se ha establecido su paradero.

¿Cuántas veces dispararon contra las víctimas del restaurante Luaú?

Los peritos hallaron en el restaurante Luaú 12 casquillos percutidos calibre .9 milímetros de uso reservado para las Fuerzas Armadas y el cuerpo de la persona asesinada en la balacera fue enviado al anfiteatro ministerial donde fue cotejada su identidad.

¿Cómo fue la balacera en el restaurante Luaú?

Los criminales llegaron en una motocicleta al restaurante Luaú, localizado en el cruce de la calle Londres y Niza, en la colonia Juárez, tras dispararle a las víctimas en múltiples ocasiones, huyeron. Un hombre murió en el lugar y el otro resultó herido.

