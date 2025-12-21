Atacan a Balazos a Comensal en Restaurante de la Zona Rosa

La noche de este domingo 21 de diciembre se registró un ataque directo contra una persona al interior de un restaurante de comida oriental ubicado en la colonia Juárez, en la Zona Rosa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos perpetraron un ataque directo contra una persona y posteriormente se dieron a la fuga. Como resultado de la agresión, dos personas resultaron lesionadas, ya que durante la agresión una segunda persona también fue alcanzada por disparos de arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el estado de salud de las víctimas ni han proporcionado un parte médico detallado.

En el corazón de la Zona Rosa

Los hechos ocurrieron en la calle Niza, entre Hamburgo y Londres, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación mantienen la zona acordonada para permitir las labores periciales correspondientes.

Al sitio arribaron dos ambulancias, aunque actualmente solo una permanece en el lugar. El acceso principal al restaurante fue cerrado por completo, y aunque la circulación vehicular no se encuentra totalmente suspendida, se redujo a un solo carril en dirección a Insurgentes, por lo que se recomienda circular con precaución.

Hasta el momento no se tiene información sobre la identificación o detención de los presuntos responsables. Las autoridades informaron que la búsqueda de los agresores se ha ampliado y se espera un comunicado oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido.

La información continúa en desarrollo.

