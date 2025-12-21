Ataque Armado en Partido de Fútbol Deja Tres Personas Heridas en Irapuato, Guanajuato

Un ataque armado provocó momentos de pánico entre habitantes de Irapuato, Guanajuato, luego de que sujetos descendieran de un vehículo y dispararan contra personas que se encontraban en un partido de futbol.

Como resultado del ataque, al menos tres personas resultaron heridas. Hasta el momento no se ha proporcionado mayor información sobre su estado de salud.

Integrantes de Una Familia Murieron Dentro de su Casa en Sus Camas en Irapuato, Guanajuato

Bajo resguardo e investigación

Los hechos se registraron en la colonia Tercera Sección Las Huertas, donde se desarrollaba el encuentro deportivo cuando los agresores arribaron al lugar y abrieron fuego.

El sitio quedó bajo resguardo de las autoridades. En el lugar fueron localizados al menos 30 casquillos percutidos, los cuales quedaron como evidencia del ataque armado.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron la agresión, y no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

