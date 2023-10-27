Inicio Bajio Matan a Cuatro Personas y Queman Una Casa en San Luis de Janamo en Irapuato, Guanajuato

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa que después fue quemada en la comunidad de San Luis de Janamo en Irapuato, Guanajuato, bomberos extinguieron el fuego.

Se desconocen por el momento las identidades de las víctimas fatales.

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una casa en calles de la comunidad de San Luis de Janamo en Irapuato, Guanajuato, además quemaron la casa con las víctimas en su interior.

Alrededor de las 2:55 de la madrugada del miércoles pasado se registró un ataque armado y un incendio en una casa en la comunidad de San Luis de Janamo en Irapuato, Guanajuato

Vecinos de la calle 20 de noviembre llamaron a las autoridades después de escuchar decenas de detonaciones por armas de fuego de grueso calibre. 

Hombres armados matan a cuatro personas y queman una casa

De acuerdo a testigos, los agresores llegaron en varias camionetas, bajaron con armas largas y entraron al domicilio

Ya dentro, dispararon en contra de cuatro personas para después rociar la casa con gasolina y prenderle fuego con las víctimas dentro. 

Minutos después llegaron elementos de diversas corporaciones quienes realizaron labores de resguardo de la zona. 

Bomberos de Irapuato se encargaron de extinguir el fuego

Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Irapuato llegaron al lugar para extinguir las llamas que consumían la casa

Al haber apagado el fuego, agentes estatales pudieron comenzar con los trabajos de investigación para que se pudieran levantar los cuerpos. 

Las víctimas fueron trasladadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital para determinar las causas exactas de muerte y la identificación de los fallecidos

No se tienen a personas detenidas por los hechos hasta el momento. 

 

