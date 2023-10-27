Matan a Cuatro Personas y Queman Una Casa en San Luis de Janamo en Irapuato, Guanajuato

Alrededor de las 2:55 de la madrugada del miércoles pasado se registró un ataque armado y un incendio en una casa en la comunidad de San Luis de Janamo en Irapuato, Guanajuato.

Vecinos de la calle 20 de noviembre llamaron a las autoridades después de escuchar decenas de detonaciones por armas de fuego de grueso calibre.

Hombres armados matan a cuatro personas y queman una casa

De acuerdo a testigos, los agresores llegaron en varias camionetas, bajaron con armas largas y entraron al domicilio.

Ya dentro, dispararon en contra de cuatro personas para después rociar la casa con gasolina y prenderle fuego con las víctimas dentro.

Minutos después llegaron elementos de diversas corporaciones quienes realizaron labores de resguardo de la zona.

Bomberos de Irapuato se encargaron de extinguir el fuego

Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Irapuato llegaron al lugar para extinguir las llamas que consumían la casa.

Al haber apagado el fuego, agentes estatales pudieron comenzar con los trabajos de investigación para que se pudieran levantar los cuerpos.

Las víctimas fueron trasladadas a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital para determinar las causas exactas de muerte y la identificación de los fallecidos.

No se tienen a personas detenidas por los hechos hasta el momento.

