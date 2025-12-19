Interno Aprovecha Descuido y Huye del Hospital Central de SLP; Ya Iba para su Casa

Una persona privada de la libertad se evadió momentáneamente del Hospital Central mientras recibía atención médica bajo custodia, luego de un descuido operativo, informó el secretario de Seguridad del Estado, Jesús Juárez Hernández.

De acuerdo con el funcionario, el interno había sido trasladado desde un centro penitenciario al nosocomio para recibir atención médica, bajo un esquema de custodia conformado por dos elementos, como parte del respeto a sus derechos humanos y su atención integral.

Durante su estancia en el hospital, uno de los custodios se ausentó momentáneamente y el segundo elemento incurrió en un descuido, situación que fue aprovechada por el interno para salir del lugar sin autorización, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de búsqueda.

¿Cómo ocurrió el escape del interno bajo custodia en el Hospital Central?

Juárez Hernández explicó que el interno aprovechó la falta de vigilancia temporal para abandonar el hospital, pese a que se habían establecido medidas de seguridad durante su atención médica.

Tras el alertamiento, se desplegó un operativo coordinado entre distintas corporaciones, logrando ubicar al individuo horas después, cuando se dirigía a su domicilio, siendo finalmente asegurado y regresado a custodia.

El secretario de Seguridad señaló que, aunque se cumplieron los protocolos al asignar dos custodios, el personal involucrado deberá responder por el descuido, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades administrativas y legales.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan.

