Mujer Esconde Droga en Ollas de Carne Cruda para Meterlas al Penal de La Pila: Así la Detuvieron

Una mujer fue detenida por intentar ingresar droga al Centro de Reinserción Social de La Pila, en la capital de San Luis Potosí, utilizando ollas de comida con carne cruda como método de ocultamiento.

¿Qué fue lo que encontraron las autoridades durante la revisión de rutina a Andrea “N”?

Los hechos ocurrieron cuando Andrea “N” arribó al penal a bordo de una camioneta, transportando tres ollas con carne cruda. Durante una revisión de rutina, elementos de la Guardia Civil Estatal detectaron que, debajo de los alimentos, también se ocultaban bebidas alcohólicas y cerca de nueve kilogramos de marihuana.

Ante el hallazgo, la mujer fue detenida de inmediato por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro. Tanto la droga como el vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Posteriormente, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y determinó una sentencia de cuatro años de prisión en contra de la detenida, al acreditarse su responsabilidad en los hechos.

