Encuentran un Cuerpo y Reportan Cuatro Heridos en Distintos Hechos en Irapuato, Guanajuato

La tarde de este sábado en Irapuato, tres personas fueron atacadas a balazos, dos mujeres y un hombre.

Los ataques comenzaron a la 1:30 de la tarde

Cerca de la 1:30 de la tarde en la colonia San Roque, en la esquina de las calles M. Martha y camino a la Virgen al interior de una tienda de abarrotes.

El ataque fue perpetrado por dos personas a bordo de una motocicleta, quienes se dieron a la fuga mientras que los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica.

Un segundo ataque ocurrido a unas cuadras, en la esquina del bulevar San Roque y calle Casuarina en el Barrio de la Calzada de Guadalupe.

Una florería fue atacada a balazos antes de las 4:00 de la tarde, lo que dejó a una mujer grave por herida de bala, en el lugar quedaron al menos 8 casquillos percutidos.

Transeúntes encuentran el cuerpo de una persona sin vida

Por la noche del sábado se informó el hallazgo de un cadáver en un camino de terracería en la comunidad de Purísima de Covarrubias, que conduce a San Agustín.

El cuerpo fue reportado por transeúntes que pasaban por la vereda. Autoridades de diversas corporaciones llegaron al lugar para acordonar la zona y hacer las investigaciones pertinentes.

Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) hicieron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro y hacerle la necropsia de ley.

