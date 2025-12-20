Reabre sus Puertas el Parque Zoológico de León, Guanajuato Después de Dos Días Cerrado

Tras dos días de suspensión de visitas en el Parque Zoológico de León, este sábado 20 de diciembre abre nuevamente sus puertas luego de una clausura total temporal del recinto ordenada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) mientras se realizaba una inspección, informó la secretaría del ayuntamiento de León.

Zoológico de León reabre al público sin costo este fin de Semana

"Ya tendrá acceso al público normalmente como siempre estamos acostumbrados, recordemos que el fin de semana es gratuito el acceso, esperamos aquí a las familias", mencionó Pablo Elizondo Sierra, Secretario del Ayuntamiento de León.

Fue a las 12:00 del mediodía del viernes que arribó personal de la PROFEPA a realizar una inspección que se tenía programada desde el jueves, luego de las observaciones que el zoológico tenía que atender de manera urgente en 10 días como:

- Incrementar la altura del alambrado del safari.

- Reforzar perímetro de los borregos.

- Colocar trampas en la periferia.

- Reforzar la malla que colinda con la presa.

- Ampliar el área de manejo de lobos.

Regidores de oposición como Norma López Zúñiga del Partido Verde Ecologista de México, aplaudió la atención que la PROFEPA ha tomado en el caso.

“Aquí viene a tumbarles la versión de que todo estaba bien en el zoológico y que eran golpeteos políticos, esta exigencia hizo que se pusieran a trabajar para cumplir con todas las adecuaciones”, expreso, Norma López, regidora del ayuntamiento.

Existe una demanda contra el Zoológico que podría volver a causar su cierre

Actualmente hay una demanda en curso de una asociación animalista tras los 24 borregos muertos, un pingüino atorado en un tubo y lobos canadienses fuera de su hábitat.

En enero un juez determinará si continúa el amparo en la audiencia que podría determinar cierre del zoológico definitivo o establecer una sentencia en la que con ciertas recomendaciones siga abierto el zoológico.

Información de Sared Alejandra Molina

