Feria de León: ¿Cuándo se Presentará el DJ Tiesto?

A comienzos del 2026, en la ciudad se vivirá una gran fiesta con la presentación de varios artistas detalla nacional e internacional en lo que es la Feria de León 2026, la cual se realizará del 9 de enero hasta el 4 de febrero.

A penas, hace un par de semanas se dio a conocer por parte de las autoridades del Gobierno de Guanajuato y de León, la cartelera de artistas que se estarán presentando en los diferentes escenarios de durante la Feria.

Uno de ellos, sin duda, ha llamado la atención gracias a su gran trayectoria en diferentes partes del mundo, tratándose del internacional DJ, Tiesto, quien regresa a León con un nuevo espectáculo.

Y es que fue en el 2022, que el reconocido DJ se presentó por primera vez en un reconocido festival de globos, donde logró reunir a miles de personas provenientes de diferentes partes del país.

Es importante destacar que Tijs Michiel Verwest, mejor conocido por su nombre artístico Tiësto, es un DJ, remezclador y productor discográfico neerdelandés que ha logrado posicionarse entre los mejores del mundo.

¿Qué fecha se presentará Tiesto en León Guanajuato?

Su paso también ha sido reconocido gracias a participaciones en eventos de talla internacional como Tomorrowland, sitio que reúne a los mejores DJ's de todo el planeta y que ahora, visitará por segunda vez León, Guanajuato.

De esta manera, se confirma que Tiesto, se presentará el 30 de enero de 2026, como parte de las celebraciones por el 450 aniversario de la ciudad de forma gratuita en las instalaciones de la Feria de León 2026.

