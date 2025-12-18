Dos Personas Fueron Asesinadas en Una Bodega en la Central de Abastos en Celaya, Guanajuato

La mañana de este jueves 18 de diciembre se registró un ataque armado en la Central de Abastos de Celaya, Guanajuato.

Las detonaciones por arma de fuego alertaron a transeúntes y comerciantes que se encontraban sobre la avenida Constituyentes.

Testigos denunciaron los hechos mientras los responsables huían

Personas que les tocó atestiguar los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 indicando lo sucedido.

Autoridades respondieron el llamado y acudieron al lugar, el cual acordonaron desde su llegada para evitar la contaminación de pesquisas.

Una motocicleta quedó tirada en medio de la avenida Constituyentes

Dos carriles de la avenida Constituyentes tuvieron que ser cerrados, ya que una motocicleta quedó tirada en medio bulevar.

Paramédicos que acudieron a brindar atención médica a las víctimas, entraron al local comercial donde se encontraban para confirmar su fallecimiento.

Ante la mirada de decenas de curiosos, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las indagaciones para la apertura de una carpeta de investigación.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de hacer el levantamiento de los cuerpos para practicarles la necropsia de ley.

