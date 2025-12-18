Inicio Bajio Dos Personas Fueron Asesinadas en Una Bodega en la Central de Abastos en Celaya, Guanajuato

Dos Personas Fueron Asesinadas en Una Bodega en la Central de Abastos en Celaya, Guanajuato

Dos personas perdieron la vida después de ser atacados a balazos en un local de la Central de Abastos en Celaya, Guanajuato, la zona fue acordonada por elementos de seguridad.

Los hechos se registraron sobre la avenida Constituyentes.

La mañana de este jueves se registró un ataque armado en la Central de Abastos de Celaya, Guanajuato, dejando a dos personas sin vida ante la mirada de comerciantes y transeúntes.

La mañana de este jueves 18 de diciembre  se registró un ataque armado en la Central de Abastos de Celaya, Guanajuato

Las detonaciones por arma de fuego alertaron a transeúntes y comerciantes que se encontraban sobre la avenida Constituyentes

Testigos denunciaron los hechos mientras los responsables huían

Personas que les tocó atestiguar los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 indicando lo sucedido. 

Autoridades respondieron el llamado y acudieron al lugar, el cual acordonaron desde su llegada para evitar la contaminación de pesquisas. 

Una motocicleta quedó tirada en medio de la avenida Constituyentes

Dos carriles de la avenida Constituyentes tuvieron que ser cerrados, ya que una motocicleta quedó tirada en medio bulevar. 

Paramédicos que acudieron a brindar atención médica a las víctimas, entraron al local comercial donde se encontraban para confirmar su fallecimiento

Ante la mirada de decenas de curiosos, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las indagaciones para la apertura de una carpeta de investigación

Te podría interesar: Pipa es Atacada a Balazos Provocando un Incendio Cerca de la Refinería en Salamanca, Guanajuato

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de hacer el levantamiento de los cuerpos para practicarles la necropsia de ley.

 

Inseguridad en Bajío
