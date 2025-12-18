Dos Personas Fueron Asesinadas en Una Bodega en la Central de Abastos en Celaya, Guanajuato
N+
Dos personas perdieron la vida después de ser atacados a balazos en un local de la Central de Abastos en Celaya, Guanajuato, la zona fue acordonada por elementos de seguridad.
La mañana de este jueves se registró un ataque armado en la Central de Abastos de Celaya, Guanajuato, dejando a dos personas sin vida ante la mirada de comerciantes y transeúntes.
Inseguridad en Bajío
Mueren Dos Personas Dentro de un Local Comercial en la Central de Abastos de Celaya, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Hombre Muere de Repente en Plena Calle en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Asesinan a un Hombre Dentro de su Casa en Salamanca, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Dos Menores de Edad Fueron Lesionados a Balazos en Irapuato, Guanajuato
COMPARTE:
La mañana de este jueves 18 de diciembre se registró un ataque armado en la Central de Abastos de Celaya, Guanajuato.
Las detonaciones por arma de fuego alertaron a transeúntes y comerciantes que se encontraban sobre la avenida Constituyentes.
Testigos denunciaron los hechos mientras los responsables huían
Personas que les tocó atestiguar los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 indicando lo sucedido.
Autoridades respondieron el llamado y acudieron al lugar, el cual acordonaron desde su llegada para evitar la contaminación de pesquisas.
Una motocicleta quedó tirada en medio de la avenida Constituyentes
Dos carriles de la avenida Constituyentes tuvieron que ser cerrados, ya que una motocicleta quedó tirada en medio bulevar.
Paramédicos que acudieron a brindar atención médica a las víctimas, entraron al local comercial donde se encontraban para confirmar su fallecimiento.
Ante la mirada de decenas de curiosos, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron las indagaciones para la apertura de una carpeta de investigación.
Te podría interesar: Pipa es Atacada a Balazos Provocando un Incendio Cerca de la Refinería en Salamanca, Guanajuato
Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de hacer el levantamiento de los cuerpos para practicarles la necropsia de ley.
Historias recomendadas:
-
Detienen a Extorsionadores que Operaban en Celaya, Irapuato y Salamanca Guanajuato
-
Muere Persona y Otra Queda Herida al Ser Atropelladas por Una Camioneta en Guanajuato, Capital
-
Un Tráiler fue Impactado por el Tren en Celaya, Guanajuato Cuando Quería Ganarle el Paso
Información de Ricardo Preciado
JIPV