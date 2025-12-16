Muere Persona y Otra Queda Herida al Ser Atropelladas por Una Camioneta en Guanajuato, Capital

Una camioneta presentó una falla mecánica causando que el conductor perdiera el control del vehículo cuando circulaba por la carretera Guanajuato – Juventino Rosas casi esquina con Camino Viejo a La Sahop.

Eran alrededor de las 7:00 de la mañana cuando la camioneta impactó a dos vehículos y después chocó contra una parada del camión en donde se encontraban dos personas que fueron atropelladas.

El conductor responsable intentó huir del lugar pero fue detenido por testigos

Conductores y transeúntes que pasaban por el lugar llamaron de inmediato a la Central de Emergencias 911 pidiendo apoyo de personal de rescate para atender a los lesionados y de seguridad para detener al responsable.

Elementos de diversas corporaciones arribaron a la dirección indicada donde acordonaron la zona e implementaron un operativo para detener al responsable, sin embargo, ciudadanos que atestiguaron los hechos ya habían detenido al conductor presunto culpable.

Por lo que policías municipales trasladaron al chofer de la camioneta como presunto responsable ante las autoridades pertinentes.

Muere un hombre atropellado por la camioneta, una mujer quedó herida

Paramédicos al llegar brindaron atención médica a los lesionados, estabilizando a una señora que presentaba lesiones de gravedad, por lo que la trasladaron a un hospital.

La otra víctima, un señor, fue reportado como fallecido por lo que se dio aviso a las autoridades estatales, siendo agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quienes llegaron para abrir una carpeta de investigación.

Te podría interesar: Seis Autos Participaron en Dos Choques que Causaron Tráfico en la Carretera León - Silao

Más de 4 horas después de los hechos, el cuerpo de la víctima fatal fue levantado y trasladado a las instalaciones del SEMEFO (Servicio Médico Forense) donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de su muerte.

Historias recomendadas:

Información de Ricardo Preciado

JIPV