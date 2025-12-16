Seis Autos Participaron en Dos Choques que Causaron Tráfico en la Carretera León - Silao

La mañana de este martes 16 de diciembre se registraron dos accidentes en diferentes puntos de la carretera federal 45, en el tramo de León – Silao en Guanajuato.

En los percances se vieron involucrados seis vehículos particulares entre ellos un tráiler.

Uno de los conductores involucrados prefirió irse del lugar del primer accidente

El primer accidente se registró en el carril de baja velocidad el tráiler terminó impactando a dos vehículos causando solo daños materiales, sin registrarse personas lesionadas.

Por lo que los propios conductores llamaron a las autoridades para deslindar responsabilidades y ponerse de acuerdo sobre el pago de los daños.

Sin embargo, uno de los conductores al tener prisa prefirió retirarse y no esperar a que llegaran las autoridades pertinentes.

Choque afecta tráfico vehicular en el entronque a Comanjilla

El segundo choque fue por alcance y se registró en el puente del entronque a Comanjilla en la misma carretera federal 45 en el tramo de León a Silao.

En el cual se vieron involucrados tres carros particulares, los cuales causaron que se inhabilitara por unos minutos uno de los carriles de la carretera.

En ambos casos, solo se presentaron daños materiales y las autoridades y aseguradoras se encargaron de deslindar responsabilidades y retirar los vehículos involucrados.

