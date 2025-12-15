Encuentran un Cuerpo en el Canal de Coria en Irapuato; Pensaron que Era Ropa Flotando

Vecinos que viven en los alrededores del Canal de Coria, en Irapuato, encontraron al irse a trabajar el cuerpo de un hombre sin vida que estaba flotando en el cauce, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido.

De acuerdo a información de Seguridad Ciudadana de Irapuato, fue el domingo por la noche, habían visto lo que parecía un cuerpo flotando en el canal de Coria, pero los vecinos pensaron en un principio que solo era ropa flotando.

Con el paso de las horas y en las primeras horas del día, algunos vecinos que salían rumbo a su trabajo, vieron a lo lejos un bulto cerca del borde del canal de Coria, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia.

A los pocos minutos, policías municipales en compañía del personal de Protección Civil, acudieron a la zona del reporte, por lo que comenzaron los trabajos de búsqueda y poder así sacar el cuerpo del hombre.

Al lugar también arribaron paramédicos de Protección Civil, con la finalidad de que cualquier cosa, pudieran, en su caso brindar algún tipo de atención, ya que hasta ese momento, desconocían las causas.

Confirman que sí era el cuerpo de un hombre sin vida que flotaba

Después de un par de horas, el personal de Protección Civil, logró ubicar el cuerpo y sacarlo, gracias a algunas maniobras de apoyo, pero desafortunadamente ya no contaba con signos vitales.

En ese momento, también, la víctima pudo ser identificado por vecinos de la zona, afirmando que el hombre vivía en situación de calle y al parecer llevaba ya varias horas en el agua del canal de Coria.

NLD