Asesinan a Hombre al Abrir la Puerta de su Casa en la Álvaro Obregón en Irapuato

Minutos después de las 7 de la noche, vecinos de la colonia Álvaro Obregón, en Irapuato, fueron testigos de como un hombre fue asesinado a balazos por hombres armados que esperaron a que la víctima abriera la puerta de su casa para dispararle.

Noticia relacionada: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia antes mencionada, cuando a la cabina del 911, llegó un reporte de un ataque a balazos contra un hombre, que al abrir su puerta fue herido de gravedad frente a su familia.

Y es que fueron los mismos vecinos, quienes al escuchar las detonaciones de arma de fuego, salieron a las calles y al ver al hombre herido, no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos.

Ahí mismo, pudieron notar como a lo lejos huían en una motocicleta, dos hombres, quienes al parecer habían sido los responsables del ataque contra el hombre que al abrir la puerta de su casa fue baleado.

A los pocos minutos, elementos de Seguridad Ciudadana, fueron los primeros en llegar, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que elementos de la Guardia Nacional hacían su arribo.

Paramédicos brindan atención médica al hombre, pero fallece a los pocos minutos

En ese momento, los elementos de seguridad acordonaron la zona, mientras que al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica al hombre, pero debido a las heridas de arma de fuego, falleció.

Por su parte, se dio informe al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien junto con Semefo llegaron al lugar del ataque para comenzar con las indagatorias correspondientes y poder establecer el móvil del ataque.

Historias recomendadas:

NLD