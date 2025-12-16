Un Tráiler fue Impactado por el Tren en Celaya, Guanajuato Cuando Quería Ganarle el Paso

La tarde de este martes 16 de diciembre se registró en Celaya, Guanajuato un accidente entre un tráiler y el tren, lo que dejó a decenas de automovilistas varados por algunas horas.

De acuerdo a testigos, eran alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando el conductor del tráiler intentó ganarle el paso al tren, pero no alcanzó por lo que fue impactado destrozando la carga que traía el camión pesado.

Conductores y transeúntes ayudaron a salir al conductor del tráiler del vehículo

Algunos conductores y habitantes de la zona acudieron al escuchar el estruendo para ayudar a sacar al chofer de la cabina del tráiler, ya que se estaba incendiando por el choque.

De igual manera llamaron al número de emergencias 911, a quienes les notificaron los hechos pidiendo el apoyo de las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de corporaciones de vialidad, seguridad y rescate, quienes apoyaron para agilizar el tráfico que se quedó varado y brindar atención al conductor, además de resguardar la zona para evitar otro accidente.

Chofer del tráiler resulta con lesiones leves

Paramédicos se encargaron de localizar al conductor para brindarle atención médica, sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, solamente presentó lesiones leves que fueron atendidas en el lugar.

Autoridades y ciudadanos apoyaron para retirar el tráiler y mover el tren para que así pudieran pasar los carros que se quedaron varados.

Bomberos se encargaron de extinguir el conato de incendio que se registró en la cabina del tráiler, hasta el momento se sabe que la carga del vehículo pesado eran alambrones.

Agentes municipales y estatales se encargaron de deslindar responsabilidades.

