Atacan a Balazos a Pareja que Caminaba por la Colonia 18 de Agosto en León; Están Graves

Un hombre y una mujer que caminaban a la mitad de la calle cuando se dirigían a su casa, fueron atacados a balazos por dos hombres a bordo de una motocicleta, en la colonia 18 de Agosto, en León, Guanajuato.

Eran alrededor de las 8 de la noche, cuando de acuerdo a reportes de Seguridad Ciudadana, vecinos de la colonia 18 de Agosto, escucharon varias detonaciones de arma de fuego que provenían de la calle.

Al salir, pudieron ver como un hombre y una mujer se encontraban heridos de bala sobre el pavimento, mientras que dos hombres a bordo de una motocicleta huían del lugar con rumbo desconocido.

Y es que de acuerdo a versiones de los vecinos, el hombre y la mujer caminaban por la calle, cuando en cierto momento, los hombres en la motocicleta se acercaron y sin mediar palabra comenzaron a dispararles

En ese momento, los testigos del ataque no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos, mientras que algunos vecinos trataban de ayudar a los lesionados.

Policías implementan operativo para dar con los agresores, pero no los ubican

A los pocos minutos, policías municipales hicieron su arribo a la escena del ataque, mientras que también elementos de la Guardia Nacional implementaba un operativo en la zona, pero no hubo resultado positivo.

Al llegar, los paramédicos, de inmediato brindaron atención médica a la mujer y hombre lesionado, quienes fueron estabilizados al contar aún con signos vitales para después trasladarlos a un hospital para recibir la atención debida.

