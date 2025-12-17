Detienen a Extorsionadores que Operaban en Celaya, Irapuato y Salamanca Guanajuato

Autoridades de a Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron a través de sus redes sociales, la detención de 12 personas que eran parte de redes de extorsionadores, las cuales operaban en Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato capital.

Lo anterior fue gracias a trabajo de seguimiento por parte de las autoridades de Guanajuato, quienes en conjunto con personal de la Fiscalía y diversas corporaciones de Seguridad se llevó a cabo la detención de las personas que se dedicaban al delito de extorsión.

Asimismo, las autoridades del estado información que esta detención fue resultado de los trabajos de investigación realizados en los últimos 10 días, y en lo que transcurre del mes de diciembre de este año, donde se logró dar seguimiento para lograr desarticular redes de extorsión.

Tras ello, personal de la Fiscalía fue el encargado a través de acciones de inteligencia y operativos simultáneos, que lograron la detención de 12 personas, donde los uniformados no hicieron uso de algún tipo de arma durante los operativos.

En estas acciones, la misma Fiscalía de Guanajuato informó que se logró el decomiso de armas de diversos calibres, así como equipos telefónicos y notas extorsivas, siendo estas pruebas que ayudaron a la detención de los presuntos extorsionadores.

Detenidos son vinculados a proceso y dictan sentencias condenatorias

Los detenidos como lo asegurado fue presentado ante las autoridades correspondientes, quienes procedieron a la vinculación a proceso, además de que se dictaron sentencias condenatorias por los delitos antes mencionados.

En el comunicado de la Fiscalía, también se destaca que los detenidos poseían armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, reconociendo también el actuar de la ciudadanía por denunciar el delito de extorsión en Guanajuato.

NLD