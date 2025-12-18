Asesinan a un Hombre a un Lado de un Jardín de Niños en Irapuato, Guanajuato

Un ataque armado se registró en calles del fraccionamiento San Miguelito en Irapuato, Guanajuato causando conmoción en los vecinos.

Eran cerca de las 5:30 de la tarde cuando habitantes de la calle Bolanda casi llegando a la avenida Mariano Abasolo se percataron de detonaciones de arma de fuego.

La víctima quedó tirado a un lado de la barda del Jardín de Niños

Por lo que llamaron al número de emergencias 911, reportando el ataque armado y a una persona tirada a un lado del Jardín de Niños Moisés Sáenz Garza.

Elementos de corporaciones de seguridad y rescate arribaron al lugar para resguardar la zona y cerrar la vialidad.

Los responsables huyeron por calles del mismo fraccionamiento San Miguelito, de acuerdo a testigos, por lo que se implementó un operativo de búsqueda sin resultados positivos.

No se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida

Paramédicos que acudieron al lugar intentaron brindar atención médica a la víctima pero fue en vano pues ya no presentaba signos vitales.

Por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes enviaron a agentes para comenzar con las investigaciones.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO en Guanajuato, Capital para su autopsia de ley.

