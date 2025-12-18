Inicio Bajio Asesinan a un Hombre a un Lado de un Jardín de Niños en Irapuato, Guanajuato

Asesinan a un Hombre a un Lado de un Jardín de Niños en Irapuato, Guanajuato

Un hombre fue asesinado a balazos en calles del fraccionamiento San Miguelito en Irapuato, Guanajuato a un costado de un Jardín de Niños, alrededor de las 5:30 de la tarde.

Asesinan a un Hombre a un Lado de un Jardín de Niños en Irapuato, Guanajuato. Foto: N+

Un ataque armado se registró en calles del fraccionamiento San Miguelito en Irapuato, Guanajuato causando conmoción en los vecinos

Eran cerca de las 5:30 de la tarde cuando habitantes de la calle Bolanda casi llegando a la avenida Mariano Abasolo se percataron de detonaciones de arma de fuego. 

La víctima quedó tirado a un lado de la barda del Jardín de Niños 

Por lo que llamaron al número de emergencias 911, reportando el ataque armado y a una persona tirada a un lado del Jardín de Niños Moisés Sáenz Garza

Elementos de corporaciones de seguridad y rescate arribaron al lugar para resguardar la zona y cerrar la vialidad. 

Los responsables huyeron por calles del mismo fraccionamiento San Miguelito, de acuerdo a testigos, por lo que se implementó un operativo de búsqueda sin resultados positivos. 

No se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida 

Paramédicos que acudieron al lugar intentaron brindar atención médica a la víctima pero fue en vano pues ya no presentaba signos vitales

Por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes enviaron a agentes para comenzar con las investigaciones

El cuerpo del fallecido fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO en Guanajuato, Capital para su autopsia de ley.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

JIPV

Inseguridad en Bajío
