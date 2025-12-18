Asesinan a un Hombre a un Lado de un Jardín de Niños en Irapuato, Guanajuato
Un hombre fue asesinado a balazos en calles del fraccionamiento San Miguelito en Irapuato, Guanajuato a un costado de un Jardín de Niños, alrededor de las 5:30 de la tarde.
Un ataque armado se registró en calles del fraccionamiento San Miguelito en Irapuato, Guanajuato causando conmoción en los vecinos.
Eran cerca de las 5:30 de la tarde cuando habitantes de la calle Bolanda casi llegando a la avenida Mariano Abasolo se percataron de detonaciones de arma de fuego.
La víctima quedó tirado a un lado de la barda del Jardín de Niños
Por lo que llamaron al número de emergencias 911, reportando el ataque armado y a una persona tirada a un lado del Jardín de Niños Moisés Sáenz Garza.
Elementos de corporaciones de seguridad y rescate arribaron al lugar para resguardar la zona y cerrar la vialidad.
Los responsables huyeron por calles del mismo fraccionamiento San Miguelito, de acuerdo a testigos, por lo que se implementó un operativo de búsqueda sin resultados positivos.
No se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida
Paramédicos que acudieron al lugar intentaron brindar atención médica a la víctima pero fue en vano pues ya no presentaba signos vitales.
Por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes enviaron a agentes para comenzar con las investigaciones.
El cuerpo del fallecido fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO en Guanajuato, Capital para su autopsia de ley.
