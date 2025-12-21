Tres Integrantes de Una Familia Mueren Intoxicados Cada Uno en su Cama en Irapuato, Guanajuato
Una familia murió intoxicada dentro de su casa ubicada en calles de la colonia Los Arenales en Irapuato, Guanajuato, tenían 49, 40 y 20 años de edad, al parecer por acumulación de gases.
La tarde del pasado sábado se registró el hallazgo de tres personas sin vida dentro de una casa ubicada en la colonia Los Arenales en Irapuato, Guanajuato.
Familiares sospecharon al no contestar sus llamadas por celular
Los primeros reportes señalan que las víctimas se encontraban en sus camas cuando fallecieron, fueron familiares quienes sospecharon que algo estaba mal cuando no respondían sus celulares.
Por lo que se dirigieron a la casa ubicada en la calle Zafiro de la colonia Los Arenales en Irapuato, al oriente del municipio.
Al llegar abrieron la puerta del domicilio con una copia de la llave que se les había dado, al entrar se encontraron con los cuerpos de sus familiares ya sin vida.
Sin embargo, llamaron al número de emergencias 911, para pedir el apoyo de paramédicos e intentaran reanimar a las tres personas que se encontraba en sus camas.
Alberto, Teresa y Christian son los nombres de los fallecidos
Paramédicos arribaron al domicilio solamente para cerciorarse de que Alberto de 49 años de edad, Teresa de 40 años y su hijo Christian de 20 años, ya no contaban con signos vitales, noticia que conmocionó a sus familiares.
Quienes sin poder hacer nada, comenzaron a indagar cuál podría haber sido la causa de su muerte, con ayuda de persona de rescate llegaron a la conclusión de que se habían intoxicado.
Acumulación de gases fue la causa de la muerte de la familia
Hacía una semana que la colonia Los Arenales, una colonia irregular, no tenía energía eléctrica. Alberto había participado en las juntas para ver cómo se resolvería la explosión de un transformador.
Para prevenirse y evitar las bajas temperaturas compró un generador eléctrico de gasolina, sin embargo, aparentemente lo dejaron funcionando la noche del viernes y la acumulación de gases fue la causa de la muerte de la familia.
Información de Alberto Martínez
JIPV