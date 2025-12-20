Intento de Asalto Deja a Un Agresor Herido en León, Guanajuato; Uno Más Está Fugitivo

Ayer alrededor de la 1:45 de la tarde se registró un intento de asalto en contra de un empresario que iba saliendo de una sucursal bancaria ubicada en una plaza comercial al sur de León, Guanajuato.

De acuerdo con la información preliminar, el empresario caminó hacia la zona del estacionamiento donde abordaría un auto.

Un presunto asaltante fue herido de bala y el otro se dio a la fuga

Fue cuando dos asaltantes llegaron con el empresario a intentar quitarle una bolsa, presuntamente con dinero, tras un forcejeo, uno de los escoltas logra sacar un arma de fuego.

Al ver esto, los presuntos asaltantes emprendieron la huida lo que causó que un escolta de la víctima disparara en contra de los agresores.

Uno de ellos, pese a recibir una herida en el estómago, caminó y metros más adelante cayó por la herida.

La víctima se mantuvo en su vehículo hasta la llegada de autoridades

El otro hombre que intentó realizar el atraco huyó y hasta este momento no se ha dado a conocer su detención.

El empresario se resguardó junto con la mochila al interior del vehículo, mientras que en el lugar, varias personas sufrieron de crisis nerviosa ante los hechos.

Además se implementó un intenso operativo de búsqueda por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal.

