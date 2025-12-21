Captan Momento en que Fuego de Explosión Consume Casa de Ecatepec

Las llamas consumían el interior de una vivienda en Ecatepec de Morelos mientras el humo negro se elevaba hacia el cielo de la madrugada. El fuego, producto de una explosión que sacudió el inmueble poco antes de las 7 de la mañana, devoraba lo que quedaba del segundo piso. Los muros prácticamente derribados dejaban ver el interior calcinado de una estructura que, según los propios dueños, será demolida por completo debido a los daños.

La detonación no fue sorpresa para quienes viven en la zona. Durante toda la noche, los vecinos escucharon a un hombre discutir por teléfono con su esposa. Las peleas subían de tono, los gritos se mezclaban con movimientos de muebles.

Video: Investigan Explosión por Gas en Casa de Ecatepec que Dejó un Lesionado.

Así lo relató Guillermo Fragoso, vecino de la zona:

Yo soy papá de una inquilina (...) y vivo a un lado de esta propiedad. En la mañana, bueno, toda la noche, parte de la noche, este tipo estaba peleando con su esposa por teléfono. Y escucha mi hija movimientos, aventones de muebles y todo eso. Como a las 6:40, por ahí así, empecé a escuchar como si estuviera cayendo agua. Bueno, ella lo asimiló así como si estuviera cayendo agua. Y era el gas y poco después la detonación

Los residentes señalan directamente al hombre que provocó la explosión. Según los testimonios, él mismo habría amenazado telefónicamente con destruir la vivienda. Estaba bajo la influencia de alcohol o drogas, dicen varios. Las amenazas fueron escuchadas por múltiples personas en repetidas ocasiones durante la madrugada.

El hijo de los propietarios resultó gravemente lesionado. También un bebé fue rescatado de entre los escombros, junto con su madre, según testigos. La estética de una vecina quedó totalmente destruida. Un pajarito apareció con pedazos de vidrio incrustados.

Así se observaron las llamas en la casa que explotó por acumulación de gas en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/4XLG4qSaLD — NMás (@nmas) December 21, 2025

Protección Civil y Bomberos trabajaron en el retiro de escombros. Entre las piezas de concreto, los muros caídos y los soportes principales destruidos, aparecieron ropa y pañales. Los vecinos se unieron para ayudar a sacar los restos del patio. Una denuncia fue presentada ante el Ministerio Público. La vivienda, aparentemente asegurada, permanece acordonada mientras las autoridades investigan.

Con información de Ivonne Barrios.

